Il futuro di Eriksen: cosa dicono cardiologi e regolamento

Analizziamo insieme le possibili prospettive future per Christian Eriksen

In mattinata è arrivata la decisione, condivisa da Christian Eriksen, di procedere con un intervento, a seguito dell'arresto cardiaco durante Danimarca-Finlandia. Come comunicato dalla Federazione danese, il giocatore nerazzurro verrà sottoposto a un intervento per l'impianto di un defibrillatore cardiaco, necessario in casi di anomalie nel ritmo del cuore.