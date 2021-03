Adesso è l’Inter di Conte: mentalità e cura dei dettagli alla base delle vittorie

Sesta vittoria consecutiva in campionato e mini fuga in testa alla classifica per l’Inter di Antonio Conte. La squadra nerazzurra ieri sera è uscita con tre punti dal campo difficile di Parma – non inganni la classifica dei ducali – nonostante una prestazione non eccellente dal punto di vista del gioco. Sono proprio queste partite e queste vittorie che fanno crescere la consapevolezza di un gruppo giovane, desideroso di regalare una gioia ai propri tifosi.

Come analizzato da La Gazzetta dello Sport è la vittoria di Antonio Conte. I suoi uomini hanno appreso pienamente la mentalità che fin dal primo giorno è entrata ad Appiano Gentile con tutto lo staff e dopo un primo tempo giocato sottotono le parole nello spogliatoio hanno fatto la differenza. Il ritmo nella ripresa è decisamente cambiato e la partita si è messa sui binari giusti grazie soprattutto alle indicazioni del tecnico. Tre punti conquistati con rabbia, con grinta, ed il gesto a pochi secondi dal termine di Conte con Hakimi è la fotografia del match. Mentalità e cura dei dettagli, con Perisic telecomandato dalla panchina per ricevere la palla in una precisa porzione di campo, è così che l’Inter vuole continuare la sua marcia.

