L’agente di Bastoni mette in guardia l’Inter sul rinnovo

L’Inter è al lavoro su alcuni rinnovi cruciali per il futuro. Il più importante è senza dubbio quello di Bastoni, con il quale le trattative per rinnovare il contratto, in scadenza nel 2024, sono già avviate. Tra le parti, però, c’è ancora distanza e l’accordo è ancora da trovare, sebbene il giocatore abbia espresso il desiderio di rimanere.

Il timore dei nerazzurri, ovviamente è quello di perdere il difensore italiano con la stessa modalità avvenuta per Skriniar. In questo senso, le parole di Tullio Tinti, agente del giocatore, suonano un po’ come un avviso alla società interista.

Queste le sue dichiarazioni a TMW Radio:

“Non ho mai portato un giocatore a parametro zero ma me l’hanno portato i club. Chiaramente i contratti bisogna farli in due, quando un calciatore legittimamente può dire a un anno dalla scadenza di aspettare viene pubblicizzato, quando un club ha un giocatore in scadenza è tutto normale. A volte un giocatore non firma perché ha aspettato troppo, oppure magari il club non aveva interesse a fare il contratto. Quando le persone si comportano in maniera corretta il problema non credo sussista”.