Juve-Inter, Lukaku “da arancione”? Massa non convince i giornali

Juventus-Inter è stata una partita dai due volti. Abbastanza sonnecchiante per più di 80 minuti, è esplosa nel finale, con 3 espulsi e anche una rissa. Una gestione non semplice per l’arbitro della gara, Davide Massa, la cui prestazione è finita sotto la lente d’ingrandimento delle testate nazionali.

L’unico quotidiano sportivo a promuovere il fischietto di Imperia è La Gazzetta dello Sport, che valuta positivamente la direzione di gara. Per la Rosea, Massa “gestisce con coerenza fischi e cartellini” e sanziona bene anche nella rissa finale.

Diametralmente opposte le visioni del Corriere dello Sport e di Tuttosport. Entrambi i quotidiani, infatti, reputano gravemente insufficiente la direzione di gara, reo di non aver mai avuto il controllo della gara. Per il quotidiano torinese, inoltre, l’arbitro avrebbe dovuto punire prima e duramente le “insostenibili proteste interiste”.

Entrambi i giornali, inoltre, parlano di un intervento “da arancione” di Lukaku su Gatti. Il Corriere dello Sport, addirittura rincara la dose: anche le proteste di Brozovic e Acerbi potevano essere punite più duramente. E Massa andrebbe criticato anche per il rigore concesso con colpevole ritardo.

Queste le pagelle di Massa sulle tre principali testate sportive:

La Gazzetta dello Sport 6.5 – “Gestisce con coerenza fischi e cartellini per 90′. Bravo a vedere il tocco di mani di Bremer: rigore corretto. Giusti i cartellini nella rissa finale”.

Corriere dello Sport 5 – “Non riesce a tenere le partite Massa: anche ieri due rossi dopo il

fischio finale (più quello di Lukaku prima), era già successo nel derby di Roma, anche ieri una parte di responsabilità (al di là delle difese d’ufficio) è la sua. Poco incisivo dal punto di vista disciplinare, in generale non accettato: dopo la metà del primo tempo la partita per un attimo s’è accesa, nel finale è successo di tutto. La chiude con 24 falli fischiati, 3 rossi e 3 gialli, anche se ne manca qualcuno (clamoroso quello di Brozovic, che Il solito Massa lo manda a quel paese). Fischia in ritardo (3 secondi) il rigore: 50 e 50, chiamata a caso o aiuto dal VAR?”.

Tuttosport 5 – “Si fa sfuggire la gara di mano quando è troppo tenero con Lukaku e dopo aver tollerato per tutta la partita le insostenibili proteste interiste”.