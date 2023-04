L’agenzia di Lukaku tuona: “Cori inaccettabili. La Juve si scusi”

Ha suscitato molto clamore l’esultanza di Lukaku dopo il rigore pareggio in Juventus-Inter. Il belga è stato ammonito e poi espulso da Massa, per aver provocato i tifosi bianconeri. Una decisione che suscita non poche polemiche, dal momento che Big Rom, dal canto suo, ha esultato come altre volte nel passato recente.

Ci sono, poi, ulteriori dubbi sulla scelta del fischietto di Imperia: sembra che Lukaku, infatti, abbia sfidato con lo sguardo la tifoseria juventina, per rispondere ai tanti insulti ricevuti dai tifosi della Juventus, tra i quali anche molti ululati ed epiteti razzisti. Un gesto vergognoso, condannato anche da Roc Nation, l’agenzia che gestisce i diritti del belga, tramite un comunicato sui propri canali social.

Queste le parole del presidente, Michael Yormark, che condanna il gesto, ma chiede anche le scuse della Juventus nei confronti di Lukaku e un intervento serio da parte delle autorità italiane per condannare questi atti di razzismo.

Di seguito il comunicato ufficiale: