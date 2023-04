Lukaku è stato espulso per doppia ammonizione in Juventus-Inter. Il motivo un’esultanza polemica nei confronti della curva bianconera. Il belga, però, rispondeva solamente ai tanti cori arrivatigli contro. Tra questi anche alcuni vergognosi versi razzisti, come dimostra il video qui sotto.

Basta basta basta basta basta basta basta basta basta basta basta basta basta basta basta basta basta basta basta basta basta basta.



Basta bestie negli stadi. In tutti gli stadi.



pic.twitter.com/TfaB7BU4v0 — Fabrizio Biasin (@FBiasin) April 4, 2023