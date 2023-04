Juventus-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia, non è stata una partita memorabile, ma il suo finale farà discutere a lungo. Dopo l’espulsione di Lukaku, infatti, a partita conclusa, si è accesa una rissa che ha visto protagonisti soprattutto Handanovic e Cuadrado. Entrambi sono stati puniti con il cartellino rosso da Massa. Ma la ricostruzione dell’episodio condanna lo juventino.

Il faccia a faccia tra i due giocatori è molto duro, con il capitano dell’Inter alla ricerca, evidentemente, di spiegazioni da parte di Cuadrado, tra i più attivi a scagliarsi contro Lukaku dopo il gol. O anche solo per difendere il compagno di squadra.

Poco cambia, perché, in merito alle responsabilità del giocatore della Juventus. Come testimonia il video qui sotto, infatti, dopo un primo confronto, Handanovic si sta allontana da Cuadrado, che però insiste nel cercare lo scontro con il numero uno nerazzurro, scatenando così la reazione e la rissa. A quel punto la situazione degenera, ma le colpe del colombiano aumentano: il bianconero scaglia un pugno diretto al viso del capitano dell’Inter. Un gesto inaccettabile per un professionista.