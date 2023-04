Cds – Senza Champions League il rinnovo di Bastoni è a rischio

Le parole dell’agente di Bastoni, Tullio Tinti, hanno messo in guardia l’Inter in merito al rinnovo del difensore. Tuttavia, il club per trovare un punto di svolta nella trattativa c’è prima bisogno che i nerazzurri raggiungano i loro obiettivi stagionali.

Come riporta dal Corriere dello Sport, infatti, la qualificazione in Champions League è fondamentale per l’Inter. Lo ha ricordato anche Marotta nell’intervista prima di Juventus-Inter di ieri sera: senza gli introiti europei, i piani per il futuro andrebbero rivisti e sicuramente ridimensionati.

Ecco, allora, che il difensore nerazzurro potrebbe divenire uno dei più papabili per essere sacrificato sul mercato, in modo da far fronte alle nuove esigenze economiche che emergerebbero. Non c’è scampo: il futuro di Bastoni all’Inter passa anche dai risultati sul campo.