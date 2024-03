Nuovo ALLARME Frattesi: cos’è successo durante il riscaldamento

La presenza di Davide Frattesi in Inter-Genoa era stata in dubbio nei giorni antecedenti alla gara dopo il guaio fisico accusato contro l’Atalanta. Tuttavia, il centrocampista sembrava aver recuperato, essendo regolarmente in panchina.

Frattesi, però, non è riuscito a entrare in campo per un problema accusato durante il riscaldamento nel secondo tempo. Come riferito da Sky Sport, il nerazzurro ha fatto una smorfia per poi tornare a sedersi in panchina. Da capire le sue condizioni nei prossimi giorni.