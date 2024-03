Rigore Inter, Marelli non è d’accordo: “Normale scontro di gioco”

Episodio dubbio nel primo tempo di Inter-Genoa a San Siro. Ai nerazzurri è stato fischiato un rigore per fallo di Frendrup su Barella, con il risultato già sull’1-0. L’arbitro Ayroldi ha confermato la sua sanzione dopo l’on field review, in contrasto con l’opinione espressa da Luca Marelli, esperto arbitrale di DAZN.

Queste le sue parole prima della revisione:

“Il contatto avviene prima che il pallone sia uscito. Per quanto mi riguarda questo non è calcio di rigore. Frendrup cerca di intervenire sul pallone e il contatto è sulla gamba già distesa di Barella. Un normalissimo scontro di gioco, ma adesso vediamo cosa decideranno in casa Var. Tra l’altro Frendrup devia anche il pallone, anche se non cambia tanto la traiettoria. C’è l’on field review, a mio avviso correttamente, perché un normalissimo scontro di gioco, con Frendrup che è intervenuto sul pallone con la punta del piede e poi c’è stato uno scontro tra due giocatori con una normale dinamica”.