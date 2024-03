Inter-Genoa, gara valida per la 27a giornata di Serie A. A San Siro, gli uomini di Simone Inzaghi cercano la vittoria per allungare a +15 sulla Juventus. A partire dalle ore 20.45, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Genoa!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI INTER-GENOA

90+4′ | FINISCE QUI!

2-1 il risultato finale, gol di Asllani, Sanchez (rig.) e Vazquez!

90+1′ | Missile centrale di Arnautovic pescato col filtrante da Barella, respinge Martinez.

88′ | Ammonito Simone Inzaghi.

86′ | Ultimo cambio Genoa: fuori Sabelli, dentro Ekuban.

83′ | Bani mura il tiro a botta sicura di Carlos Augusto al limite dell’area.

82′ | Grandi giocate prima di Arnautovic e poi di Thuram, cross a rimorchio per il mancino in corsa di Barella, palla alta.

75′ | Ultimo cambio Inter: fuori Lautaro Martinez, dentro Arnautovic.

74′ | Altra girata di testa di Retegui che esce di poco.

73′ | Altro cambio Inter: fuori Pavard, dentro Bisseck.

69′ | Ammonito Lautaro Martinez per simulazione.

66′ | Gol di Vitinha annullato per fuorigioco.

65′ | Doppio cambio Inter: fuori Dimarco e Sanchez, dentro Acerbi e Thuram.

62′ | Doppio cambio Genoa: fuori Martin e Messias, dentro Spence e Vitinha.

60′ | Ammonito Vazquez per fallo su Barella.

59′ | Carlos Augusto da fuori area, Martinez respinge in angolo.

54′ | ACCORCIA VAZQUEZ

Gran sinistro al volo del messicano da fuori area che passa in mezzo a molti corpi e sorprende Sommer.

52′ | Vazquez mura quasi sulla linea un destro a botta sicura di Darmian, poi poco dopo Mkhitaryan calcia centrale.

50′ | Lautaro prova il destro a giro dal vertice dell’area, palla alta.

47′ | Subito ammonito Strootman per fallo su Lautaro Martinez.

46′ | Comincia la ripresa.

45′ | Primo cambio Genoa all’intervallo: fuori Frendrup, dentro Strootman.

45′ | Primo cambio Inter all’intervallo: fuori Dumfries, dentro Darmian.

2° TEMPO

45+3′ | FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

2-0 il risultato parziale, gol di Asllani e Sanchez (rig.)!

45+1′ | Mkhitaryan solo contro Martinez aspetta troppo a calciare e si fa murare dal rientro alla disperata di Bani.

39′ | Sinistro da fuori area di Asllani, palla alta.

37′ | SANCHEZZZZZ SU RIGOREEEEEEEEEEEEEEE

Rigore procurato da Barella e trasformato da Alexis spiazzando Martinez!

31′ | GOL DI ASLLANIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Grande azione dell’Inter con una serie di scambi che si chiudono col filtrante di Sanchez a premiare l’inserimento di Asllani e Kristjan, a tu per tu col portiere, lo trafigge con un missile sotto la traversa!

29′ | Ci prova Dimarco da fuori area, palla alta.

26′ | Miracolo di Sommer sul colpo di testa di Retegui, poi Gudmundsson da due passi la mette fuori.

24′ | Pallone sensazionale di Mkhitaryan per l’inserimento di Barella che arriva in corsa in area di rigore, allarga il piattone destro e la mette sopra la traversa, in un’esecuzione a metà tra un tiro e una sponda per Sanchez che stava arrivando in area di rigore.

22′ | Ammonito Dumfries per fallo su Martin.

20′ | Ammonito Frendrup per fallo su Barella.

14′ | Grande occasione per Dimarco che sfrutta un errore nel rinvio di De Winter e si trova a tu per tu con Martinez, prova lo scavetto ma il portiere si oppone.

1′ | Fischia l’arbitro Ayroldi, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-GENOA

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 70 Sanchez, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 8 Arnautovic, 9 Thuram, 14 Klaassen, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 31 Bisseck, 36 Darmian, 41 Akinsanmiro, 50 Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

GENOA (3-5-2): 1 Martinez; 4 De Winter, 13 Bani, 22 Vasquez; 20 Sabelli, 10 Messias, 47 Badelj, 32 Frendrup, 3 Martin; 11 Gudmundsson, 19 Retegui.

A disposizione: 16 Leali, 39 Sommariva, 2 Thorsby, 5 Bohinen, 8 Strootman, 9 Vitinha, 14 Vogliacco, 17 Malinovskyi, 18 Ekuban, 23 Cittadini, 53 Pittino, 90 Spence.

Allenatore: Alberto Gilardino.

Arbitro: Ayroldi.

Assistenti: Del Giovane, Mastrodonato.

Quarto ufficiale: Giua.

VAR: Paterna.

Assistente VAR: Doveri.

DIFFIDATI

Inter: Mkhitaryan.

Genoa: Sabelli, Retegui, Vasquez

SQUALIFICATI

Inter: Bastoni.

Genoa: –