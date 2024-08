ALLARME infortunio per De Vrij: le sue condizioni

Si tratta solo di un’amichevole, ma Inter-Al Ittihad ha rappresentato una serata abbastanza storta per la squadra di Inzaghi. I nerazzurri sono incappati in una sconfitta per 2-0, al termine di una brutta prestazione, con anche un po’ di apprensione per Stefan De Vrij nel finale.

In pieno recupero, il centrale olandese, subentrato nella ripresa, si è accasciato al suolo toccandosi il flessore della coscia sinistra. Un gesto che ha sicuramente preoccupato Inzaghi, già alle prese con le assenze di Zielinski, Taremi e Arnautovic. Le condizioni di De Vrij andranno valutate nelle prossime ore.