Allarme KO per Thuram in Inter-Slavia Praga: ECCO come sta

Le sue condizioni

Marcus Thuram al termine di Inter-Slavia Praga

Inter-Slavia Praga è stata una partita praticamente perfetta per i nerazzurri, che hanno trionfato 3-0 dominando per tutta la gara. Tuttavia, la 2a giornata di Champions League ha lasciato comunque un’ombra sulle condizioni di Marcus Thuram.

In occasione del gol del 3-0, nel secondo tempo, l’attaccante francese si è fatto male, tanto da essere costretto al cambio subito dopo, con Bonny che ha preso il suo posto. Thuram è uscito dal campo zoppicante, facendo preoccupare tutto il popolo interista.

Per l’attaccante si tratta di una contrattura alla coscia sinistra, come confermato nel post-partita. Difficile fare ora una valutazione su quali possano essere le sue effettive condizioni, ma di certo verrà sottoposto a ulteriori accertamenti nei prossimi giorni.

