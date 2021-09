Allarme rientrato per Sensi e Bastoni: rimangono in ritiro con gli Azzurri

Aggiornamento sulla situazione infortunati

Buone notizie, almeno in parte, per Simone Inzaghi. Stefano Sensi e Alessandro Bastoni infatti non sono infortunati in maniera seria, ma solo leggermente acciaccati. Se sperava di riabbracciarli anzitempo per poterli preservare in vista dei prossimi impegni rimarrà però deluso: i due rimangono infatti aggregati alla Nazionale.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio infatti, Stefano Sensi e Alessandro Bastoni stanno meglio di quanto sembrasse nelle ultime ore. I due giocatori dell'Inter infatti, al contrario di quanto riportato in mattinata, non abbandoneranno il ritiro della nazionale in vista del match con la Lituania, ma resteranno a disposizione di Roberto Mancini. La speranza, ovviamente, è che un eventuale impiego forzato non peggiori la situazione rendendoli poi inutilizzabili per l'Inter proprio alle porte di un tour de force ricco di impegni. Resta da vedere se scenderanno in campo questa sera e se il tecnico nerazzurro li schiererà poi contro la Sampdoria o vorrà preservarli per la partita di Champions League contro il Real Madrid.