Sampdoria-Inter, le designazioni arbitrali: Orsato assegnato ai nerazzurri dopo più di 1000 giorni

"Esilio" finito per l'arbitro dell'episodio Pjanic-Rafinha

Diramate le designazioni arbitrali ufficiali per la terza giornata di Serie A. Quella dell'Inter riserva un'inaspettata, e probabilmente poco gradita, almeno ai tifosi, sorpresa. Ad arbitrare i nerazzurri infatti, dopo ben 1232 giorni dal ben noto episodio Pjanic-Rafinha, tornerà Daniele Orsato. Da quell'Inter-Juve se ne sono dette viste tante, comprese i servizi dedicati sull'episodio da Le Iene per la sparizione delle registrazioni audio della sala VAR. Evidentemente però per la Federazione il tempo è medico e i tempi sono maturi per un ritorno del fischietto sul cammino nerazzurro. Questo il gruppo completo per Sampdoria-Inter: