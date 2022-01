Allegri giudizi “curiosi”: “Bonucci? Cose che capitano. Rabiot ha sovrastato Barella”

Le parole piuttosto contestabili del tecnico

La sconfitta all'ultimo secondo per mano di Sanchez nella finale di Supercoppa contro l'Inter deve senza dubbio aver scombussolato il metro di giudizio e l'obbiettività di Massimiliano Allegri, che non arretra di un centimetro e continua a pensare di aver fatto una grande partita nonostante l'assedio subito. Anzi, nella conferenza stampa della vigilia per la partita della Juventus contro l'Udinese ha addirittura rincarato la dose.