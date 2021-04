La Repubblica – Girandola di panchine in Serie A. Divorzio Inter-Conte? C’è sempre Allegri. E Spalletti…

Il tecnico livornese è nel mirino anche della Juventus per il dopo Pirlo

La stagione sta per concludersi e i club di Serie A sono già al lavoro in vista della prossima. Tante panchine potrebbero cambiare, a partire da quella della Juventus .

Secondo quanto riportato da La Repubblica, potrebbe innescarsi un effetto domino che a sorpresa potrebbe riguardare anche l'Inter in caso di rottura con Conte. E il candidato numero uno, in caso di divorzio, sarebbe sempre Massimiliano Allegri, in corsa anche per la panchina bianconera. Spalletti intanto intriga De Laurentiis per la panchina del Napoli e sfida Juric, mentre Sarri è pronto a ripartire dalla Roma.