Buone notizie dall’allenamento: 3 rientri e Inzaghi sorride

Uno dei passaggi che l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi ha effettuato quest’oggi in conferenza stampa riguarda il tema infortunati. Il suo augurio è che tutti e tre i giocatori non in perfette condizioni possano recuperare per la finale. Si tratta di Lautaro Martinez (fermo nelle ultime gare di Serie A) oltre che di Piotr Zielinski e Benjamin Pavard, non convocati venerdì scorso a Como.

Tuttavia, come riportato dall’inviato ad Appiano Gentile di Passione Inter, i tre giocatori nerazzurri si sono tutti allenati in gruppo con il resto dei compagni. La speranza di Simone Inzaghi è che in questi ultimi giorni prima di volare per Monaco di Baviera riescano a recuperare il miglior ritmo partita e tornare al 100% per la sfida col PSG.