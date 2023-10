Antonello: “Stadio? Vi svelo ciò che vorrebbe l’Inter”

Alessandro Antonello è intervenuto ai microfoni di Rai News per parlare della questione Stadio, dopo quanto detto nei giorni scorsi da Sala. Queste le sue parole: “Abbiamo ascoltato le dichiarazioni del sindaco, sono parole ma noi abbiamo bisogno di atti ufficiali con una tempistica specifica. È ovvio che l’idea che l’Inter preferirebbe sarebbe avere un nuovo stadio a San Siro, tuttavia, ad oggi siamo totalmente interessati a proseguire con il progetto di Rozzano. Per noi la cosa più importante è il tempo: il progetto più veloce da realizzare, sarà quello scelto per costruire il nuovo impianto”



Il CEO nerazzurro ha poi continuato parlando di un’altra opzione: “L’ipotesi di ristrutturare San Siro era stata esclusa già dal 2019, quando abbiamo presentato il progetto. Vorrebbe dire avere un cantiere aperto, con due squadre che giocano ogni tre giorni. Ciò può solo comportare un allungamento dei tempi di esecuzione della ristrutturazione che sono impensabili”