Rummenigge: “Lautaro è un campione, spero aiuti l’Inter a vincere”

Karl-Heinz Rummenigge è uno che di calcio ne sa qualcosa. La leggenda nerazzurra ha voluto dire la sua a Sport Mediaset riguardo l’Inter e in particolare Lautaro Martinez: “Dal mio unto di vista Lautaro Martinez e Thuram stanno molto bene assieme. Il Toro poi ha fatto anche il record di 4 gol in un tempo a Salerno. Lui è un grande giocatore, l’Inter ha una buona squadra e spero vinca il campionato quest’anno. Una cosa però va assolutamente corretta: il rendimento con le piccole. Col Bologna ha perso due punti. È anche e soprattutto in queste partite che si vince il campionato”.