Apolloni su Bastoni: “Crescita straordinaria, sarà il futuro della Nazionale”

Luigi Apolloni, ex difensore del Parma, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com dell’esplosione definitiva del giovane difensore centrale nerazzurro, Alessandro Bastoni, fresco di esordio con l’Italia e di confronto stravinto contro un mostro sacro come Robert Lewandowski.

Apolloni ha dichiarato: “Sono contento per la nazionale imbastita da Mancini, ha fatto un lavoro straordinario. In poco tempo ha assemblato un gruppo coeso, con meccanismi ben oliati e ragazzi che si trovano a meraviglia. Bastoni? Sembra migliorare di continuo, sta avendo una crescita straordinaria, sia dal punto di vista tecnico che da quello della personalità. Può diventare una colonna della Nazionale, ha qualità importanti. Può diventare il riferimento difensivo per il post Bonucci e Chiellini“.

