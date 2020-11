Nazionali – Buone notizie per l’Inter: Perisic negativo all’ultimo tampone

Si è arrestato praticamente sul nascere il focolaio che rischiava seriamente di dimezzare la nazionale croata. Dopo Vida e Brozovic, infatti, non sono emerse altre positività nella rosa della Croazia in seguito agli ultimi tamponi effettuati alla squadra. Come annunciato dalla Federcalcio croata con un comunicato ufficiale, nel corso degli ultimi test realizzati, tutti i calciatori – compresi i membri dello staff tecnico – hanno dato esito negativo.

Una buona notizia anche per l’Inter che, dopo aver perso Brozovic, rischiava pure di dover rinunciare ad Ivan Perisic. In virtù di un ciclo pieno denso di partite tra campionato e Champions League, Antonio Conte sa bene che sarà indispensabile avere quanti più calciatori possibili a disposizione per avere la possibilità di effettuare una turnazione logica a seconda degli impegni che via via si presenteranno nelle prossime settimane.

