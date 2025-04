Chi è Colombo, l’arbitro di Bologna-Inter: nerazzurri perfetti con lui

Nel prossimo turno di Serie A una della partite più importanti è Bologna-Inter, gara che vale molto sia per la corsa Scudetto dove i nerazzurri sono in corsa con il Napoli, che per la lotta Champions League visto che i rossoblù sono in un mucchio di squadre in competizione per la terza e la quarta posizione in classifica.

Quest’oggi l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per il 33° turno di campionato in cui si gioca anche la sfida tra Bologna e Inter che è in programma per domenica 20 aprile alle ore 18. Il direttore di gara sarà Andrea Colombo che sarà coadiuvato dagli assistenti Baccini e Bahri mentre il quarto ufficiale sarà Marcenaro. Al VAR saranno invece presenti Abisso e il suo assistente Meraviglia.

Per l‘Inter l’arbitro Colombo rievoca buoni ricordi visto che nelle precedenti 5 partite di Serie A con questo direttore di gara della sezione di Como sono arrivate soltanto delle vittorie, una proprio contro il Bologna con un nettissimo 6-1 nel novembre 2022 ma quel match venne giocato a San Siro e non al Dall’Ara come sarà domenica.