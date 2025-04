Inter ai vertici d’Europa per distanze nei viaggi: la classifica

Il noto sito specializzato in valutazioni e statistiche, Transfermarkt, ha fatto una curiosa analisi su quanti chilometri percorrano le varie squadre europee nel corso delle loro stagioni per viaggiare tra tutte le competizioni a cui partecipano. In questa classifica l’Inter è tra le prime in Europa per voli effettuati.

La prima squadra in questa graduatoria è il Barcellona con 334.833 km. Il club spagnolo è quello che negli ultimi 5 anni ha fatto dei viaggi più lunghi tra pullman, treni e aerei per raggiungere tutti li stadi delle varie avversarie tra competizioni nazionali ed europee. Subito alle loro spalle c’è il Real Madrid con 299.554 km.

La prima italiana è la Roma al settimo posto (166.967 km), poi al decimo posto troviamo il Napoli (158.251 km) e infine a chiudere il podio italiano ci pensa l’Inter (148.233) che occupa la 13^ posizione in tutta Europa. I nerazzurri sono quindi una delle prime squadre per distanza percorsa in tutti i viaggi per le partite degli ultimi 5 anni.