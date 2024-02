Sono state comunicate ufficialmente le designazioni arbitrali per le sfide dell’andata degli ottavi di finale di Champions League in programma questa settimana. Il romeno István Kovács sarà l’arbitro della sfida di San Siro tra Inter e Atletico Madrid, in programma martedì 20 febbraio alle ore 21 italiane. Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene saranno gli assistenti,quarto ufficiale Horațiu Feșnic. Tutti connazionali. Al VAR, invece, il tedesco Marco Fritz.

Classe 1984, arbitro FIFA dal 2010, Kovacs è un insegnante di educazione fisica che però attualmente lavora come arbitro a tempo pieno. Ha superato le 500 gare arbitrate, lavorando anche per la Saudi Pro League e in Qatar. Ha accumulato 20 presenze in Champions League, la gran parte nelle fasi a gironi, ma ha diretto anche due partite degli ottavi di finale, due dei quarti e la semifinale Manchester City-Real Madrid 4-3 del 26 aprile 2022. Ha anche arbitrato la finale di Conference League vinta dalla Roma sul Feyenoord.

Con l’Inter un solo precedente. Risale al 2021/2022, la prima stagione di Inzaghi. Kovacs il 28 settembre 2021 arbitrò lo 0-0 sul campo dello Shakhtar Donetsk. L’Atletico Madrid, invece, ha perso entrambe le partite arbitrate da Kovacs nel 2022: 2-0 col Club Brugges e 1-0 col Manchester City.