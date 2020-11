Dall’Argentina – Lautaro Martinez non è ancora al meglio: lavoro differenziato in Nazionale

E’ ufficialmente a rischio la presenza di Lautaro Martinez per l’incontro dell’Argentina di venerdì notte valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali contro il Paraguay. Come confermato infatti da TycSports, il centravanti argentino ha continuato negli ultimi giorni un lavoro differenziato, dopo il fastidio al flessore che aveva accusato nel riscaldamento di Bergamo in occasione del match pareggiato contro l’Atalanta. Nonostante in partita non avesse poi accusato altri impedimenti, l’attaccante non era evidentemente al meglio della forma.

Continua dunque l’allenamento differenziato per Lautaro Martinez che, qualora non dovesse migliorare, potrebbe giocarsela direttamente per la sfida di settimana prossima contro il Perù. Il commissario tecnico Lionel Scaloni non ha infatti alcuna intenzione di rischiare il Toro: se non sarà al 100% non verrà impiegato nella sfida contro il Paraguay. Una buona notizia per l’Inter che più di tutti si augura di poter riabbracciare il ragazzo al meglio della forma una volta finiti gli impegni con le nazionali.

