Mercato – Inter attiva sul giovane Isak: valutazione da 30 milioni

Nello speciale dedicato ai numerosi giovanissimi talenti che stanno sbocciando in giro per il mondo realizzato questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, si parla dell’accostamento dell’Inter al centravanti della Real Sociedad Alexander Isak. L’attaccante classe 1999, considerato ormai da anni una promossa emergente, ha giocato per un anno e mezzo al Borussia Dortmund, prima di trascorrere sei mesi in prestito in Olanda al Willem II e trasferirsi successivamente in Liga a titolo definitivo.

Sul ragazzo, secondo quanto riferito dalla rosea, ci sarebbero sia Inter che Juventus. Soprattutto la società nerazzurra è al momento quella più interessata sul mercato, per un cartellino pagato dalla Real Sociedad poco più di un anno fa 6,5 milioni di euro e schizzato nel giro di pochi mesi sui 30. La scorsa annata è stata per lo svedese quella della consacrazione con 9 reti in 37 presenze di Liga. Quest’anno, purtroppo, non è partito nel migliore dei modi, visto che il centravanti ha già collezionato 10 apparizioni tra tutte le competizioni, andando però a segno solamente in un’occasione.

