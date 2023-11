Arnautovic può tornare prima della sosta: fissato l’obiettivo

L’Inter sta finalmente per riabbracciare Marko Arnautovic. Il recupero dell’attaccante austriaco procede spedito dopo il brutto infortunio rimediato nella trasferta di Empoli a fine settembre. L’ex Bologna aveva infatti riportato una distrazione muscolare di media entità alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra, immediatamente percepita dai decibel del suo urlo a bordocampo.

Come riportato questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il rientro sembra ormai essere questione di pochi giorni. Arnautovic ha infatti ripreso a lavorare a parte sul campo e la sua condizione migliora a vista d’occhio. Per il match di sabato pomeriggio contro l’Atalanta ovviamente non vi sono possibilità che possa tornare a disposizione, mentre Simone Inzaghi spera di poterlo riavere già tra i convocati per la gara di Champions League di settimana prossima in trasferta con il Salisburgo.

L’opinione di Passione Inter

Nonostante l’assenza dell’austriaco, l’Inter è riuscita sino a questo momento a fronteggiare la presenza di soli tre attaccanti nel reparto avanzato. L’ottima risposta fornita da Alexis Sanchez in Champions League contro il Salisburgo ha coperto il vuoto momentaneo di Arnautovic, il cui rientro inizia però a diventare sempre più una necessità. Nel frattempo, i titolarissimi Lautaro e Thuram stanno approfittando di questa settimana senza impegni europei per recuperare le energie e preparare l’ultimo forcing prima della sosta.