È il giorno di Arnautovic: oggi visite mediche e firma

Marko Arnautovic sarà presto un nuovo giocatore dell’Inter. Sono infatti in programma per oggi le visite mediche di rito. L’austriaco svolgerà le visite in mattinata, successivamente si recherà al CONI per l’idoneità sportiva, tra le 12 e le 13, come riporta Sportitalia. Nel pomeriggio invece raggiungerà la sede nerazzurra in Viale della Liberazione per la firma del contratto. Potrà così iniziare la seconda avventura all’Inter per l’attaccante.