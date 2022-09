Asllani: “Peccato per Brozovic ma io sono pronto: crediamo nello Scudetto”

Fresco di convocazione con la sua Albania, Kristjan Asllani torna all'Inter con la concreta possibilità di giocare la sua prima partita da titolare in nerazzurro visto l'infortunio di Brozovic: "Peccato aver perso Marcelo, fondamentale per noi - ha affermato il centrocampista a Tuttosport - Se dovesse arrivare il mio turno, beh io sono pronto: cercherò di dare il massimo".