Inter, Digitalbits rimosso dalle maglie prima del previsto? La situazione

La rimozione del main sponsor (o forse sarebbe meglio ormai dire "ex) Digitalbits dalle maglie dell' Inter potrebbe avvenire prima del previsto. Sembrava infatti che il club volesse aspettare gennaio o perlomeno la sosta invernale per il Mondiale. Tuttavia, secondo La Gazzetta dello Sport , i tempi potrebbero essere molto più stretti.

Per la Rosea infatti, a seguito della delicata situazione creatasi con il marchio che sponsorizza la squadra, l'Inter avrebbe scelto di tagliare i ponti addirittura a ottobre. Digitalbits quindi scomparirà a brevissimo dalle maglie nerazzurre: ovviamente la società partirà poi a caccia di un nuovo main sponsor. Non è ancora chiaro però, finché non si troverà un nuovo partner, cosa succederà. L'Inter potrebbe scendere in campo senza alcuno sponsor oppure optare temporaneamente per pubblicizzare senza lucro un'organizzazione benefica.