Pastorello a CM.IT: “Acerbi? Un ragazzo speciale, su di lui dubbi assurdi”

Il noto procuratore Federico Pastorello , ha rilasciato alcune dichiarazioni a Calciomercato.it, parlando, tra le altre cose, anche di uno dei propri assistiti appena approdato all' Inter , Francesco Acerbi . Queste le parole dell'agente di mercato:

"Francesco è un ragazzo d'oro, sono contento stia facendo bene. È un ragazzo speciale, che ha passato momenti di grande difficoltà nella vita. Se ha superato certi problemi è perché ha una grande personalità, un grande carattere. Non avevo dubbi che gli scetticismi assurdi su di lui da parte dei tifosi sarebbero stati superati. Solo pensare che ci sia qualcosa dietro quel ghigno in Lazio-Milan è diabolico".

"Io non avevo dubbi e nemmeno Inzaghi, che lo ha voluto fortemente, fino alla fine. Sono felice perché tutte le parti in causa hanno ottenuto quello che volevano. Francesco, che era fuori dai piani della Lazio, la Lazio stessa e anche l'Inter che ha risolto un problema in difesa".