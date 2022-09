Dove vedere Inter-Roma: diretta TV e streaming del match

Dopo la brutta sconfitta contro l'Udinese e una sosta per meditarci sopra e leccarsi le ferite, l'Inter di Inzaghi è chiamata a risollevare la testa subito per non compromettere già la stagione ad ottobre. Di fronte però i nerazzurri avranno la Roma del grande ex Mourinho, non certo un avversario semplice. La partita andrà in scena Sabato 1 ottobre alle 18 a San Siro.