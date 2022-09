Inter-Roma, Lukaku out (anche per il Barça?): cosa filtra su Calhanoglu

Niente Roma per Romelu Lukaku. E forse nemmeno con il Barcellona vedremo in campo il belga. L'ex Chelsea era atteso in gruppo in questi giorni ma invece no: ha svolto ancora lavoro personalizzato. La tabella di recupero per la distrazione ai flessori della coscia sinistra diceva 20 giorni: adesso invece siamo già a un mese di assenza che potrebbe allungarsi anche per qualche giorno in più.