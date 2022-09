Cosa c’è dietro i 100 milioni di Zhang: è davvero un “segnale” per l’Inter?

Zhang è pronto a "pompare" nelle casse dell' Inter 100 milioni di euro, o anche di più. La cifra ufficiale verrà comunicata dallo stesso presidente nerazzurro nel corso dell'assemblea dei soci del 28 ottobre. In ogni caso, il versamento avverrà tramite un finanziamento soci che si tramuterà in capitale: il tutto avverrà entro il mese di dicembre.

É probabile che questo finanziamento avvenga in tranche diverse, ma comunque tutte entro il 2022. Questa cifra - come scritto da La Gazzetta dello Sport - fa parte del prestito da 275 milioni di euro ottenuto nel maggio di un anno fa dal fondo Usa Oaktree .

Questa "mossa" di Zhang dà sicuramente maggiore solidità all'Inter, a uno spogliatoio preoccupato dalle voci societarie e anche sulla questione rinnovi e contratti in scadenza. Non si tratta però di una mossa clamorosa: anzi, si tratta di un intervento quasi obbligato visto che il club nerazzurro continua a bruciare milioni ogni mese. E se questi soldi non arrivano dal mercato (o da ogni altra fonte di ricavi come potrebbe essere lo stadio) deve arrivare dall'azionista di maggioranza, ovvero Steven Zhang.