Zhang interviene sul rinnovo di Skriniar: “Inter, ecco i soldi”: cosa succederà?

Svolta Zhang sul rinnovo di Skriniar. Ora si può fare, o meglio, ora ci sono presupposti più solidi per arrivare all'accordo finale. La quota di almeno 100 milioni di euro (la cifra esatta si conoscerà soltanto entro il 28 ottobre, in tempo per l'assemblea dei soci) è un segnale: ci sono le risorse per rinnovare il contratto di Skriniar (e non solo).