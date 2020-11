Atalanta-Inter, le formazioni UFFICIALI: Hakimi fuori! Torna Skriniar

Sarà una sfida ad altissima intensità a chiudere il ciclo di partite giocato dall’Inter nell’ultimo mese, prima di dare il passo nuovamente per le prossime due settimane agli impegni delle nazionali. La formazione allenata da Antonio Conte, reduce da un periodo negativo e molto sfortunato, si presenta a Bergamo per contendere la vittoria all’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Per cercare di ottenere i tre punti in un derby lombardo che si preannuncia spettacolare visto il gioco spregiudicato delle due squadre, ecco quali sono state le scelte del tecnico leccese con le formazioni ufficiali di Atalanta-Inter.

ATALANTA-INTER, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-2-1): 57 Sportiello; 2 Toloi, 17 Romero, 19 Djimsiti; 33 Hateboer, 11 Freuler, 88 Pasalic, 40 Ruggeri; 10 Gomez, 18 Malinovskyi; 91 Zapata.

A disposizione: 31 Rossi, 95 Gollini, 4 Sutalo, 7 Lammers, 9 Muriel, 26 Mojica, 27 De Paoli, 32 Pessina, 42 Scalvini,59 Miranchuk, 72 Ilicic, 79 Diallo.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 77 Brozovic, 22 Vidal, 15 Young; 23 Barella; 7 Sanchez, 10 Lautaro.

A disposizione: 35 Stankovic, 97 Radu, 2 Hakimi, 5 Gagliardini, 9 Lukaku, 14 Perisic, 24 Eriksen, 33 D’Ambrosio, 42 Moretti, 44 Nainggolan, 99 Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte.

