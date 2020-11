Atalanta-Inter, tutto confermato: Lukaku va in panchina. Anche Gagliardini e Radu a disposizione

Lo aveva annunciato già Antonio Conte nella conferenza stampa di ieri, ora è arrivata anche l’ufficialità: Romelu Lukaku torna a disposizione. Dopo l’affaticamento che lo ha tenuto fuori contro Parma e Real Madrid il belga è in panchina per la gara fondamentale di oggi pomeriggio contro l’Atalanta.

Buone notizie anche per altri due giocatori, Roberto Gagliardini e Ionut Radu. I due nerazzurri – come annunciato ieri – erano in dubbio per un tampone rilevato poi negativo al Covid-19, ed entrambi siederanno in panchina. Sospiro di sollievo per Antonio Conte, che oggi ha perso anche Ranocchia e Kolarov.

