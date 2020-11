Atalanta-Inter, Handanovic preso di mira sui social: ma i quotidiani lo salvano

Sono piovute parecchie critiche nelle ultime ore all’indirizzo di Samir Handanovic. Il capitano dell’Inter, infatti, sui social è stato preso di mira dai tifosi nerazzurri per le responsabilità in occasione della rete di Miranchuk che ha concesso all’Atalanta di pareggiare i conti. Nei voti dei principali quotidiani sportivi in Italia in edicola questa mattina, però, non sono stati assegnati voti negativi nei confronti dello sloveno, ma tutto sommato è stato offerto un parere quasi univoco sulla sua prestazione. Ecco voti e giudizi:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6 – Un voto risicato: praticamente inoperoso per tutta la gara, ha messo un paio di pezze su palloni sporchi. Poi però c’è l’ombra sul gol di Miranchuk: forse vede tardi il tiro che lo inganna.

CORRIERE DELLO SPORT 6 – Mai davvero impegnato, sul gol può fare poco.

TUTTOSPORT 5.5 – Reattivo sul tiro-cross di Freuler, lento a tuffarsi sulla conclusione (che non pare inarrestabile) di Miranchuk.

PASSIONE INTER 5 – L’Atalanta non tira praticamente mai in porta. Alla prima occasione viene infilato. Poteva fare sicuramente di più, il tiro non è sicuramente irresistibile e angolato.

