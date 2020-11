Atalanta-Inter, Marotta (Sky): “Conte non è nella situazione ottimale per lavorare, la stagione è anomala. Oggi mi aspetto…”

Si ritorna in campo prima della sosta per le nazionali, e l’Inter di Antonio Conte farà visita all’Atalanta di Giampiero Gasperini. Entrambe le formazioni sono reduci da due sconfitte e Champions League e vogliono rifarsi.

Prima del fischio d’inizio ha parlato Beppe Marotta ai microfoni di Sky Sport: “Sono tutte partite importanti ed esami da superare, sia per i punti che per cercare la continuità. Questa continuità che a seguito di situazioni oggettive che quotidianamente si ripropongono non arriva. Fortunatamente giochiamo a Bergamo e siamo riusciti ad avere a disposizione due giocatori che erano risultati positivi ieri ed oggi negativi. L’allenatore non è nella condizione ottimale per la preparazione delle partite. Carattere? Sono presupposti scontati. L’allenatore è lì per stimolarli ed influire dal punto di vista tattico, affrontiamo una bellissima realtà come l’Atalanta con giusto rispetto e con voglia di fare bene”.

SITUAZIONE DI EMERGENZA – “Abbiamo l’obbligo di continuare, esistono difficoltà oggettive in un clima surreale. E’ una stagione anomala, c’è anche il fattore mentale da tenere in considerazione. Porta degli scompensi che sono uniti allo stress agonistico legato ad un calendario compresso. Ci sono 16 giocatori che ci lasciano per raggiungere posti svariati per le nazionali. E’ la seconda volta in un mese. Per i grandi club questi disagi influiscono sulle prestazioni e la continuità”.

RISULTATI – “Siamo in una situazione interlocutoria della stagione, siamo alla settima giornata e ci sono molti punti a disposizione. Nelle partite che abbiamo pareggiato o perso nessuno ci ha messo sotto. Non possiamo parlare di un’Inter rinunciataria. Oggi la caratteristica negativa è che prendiamo diversi gol, ma Conte ci sta lavorando. Dobbiamo avere grande pazienza e sono certo che più avanti avremo modo di metterci in carreggiata”.

