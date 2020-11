Atalanta-Inter, strano macchinario in panchina: trattamento alle gambe per Lukaku

Romelu Lukaku non è partito dal primo minuto nella sfida fra Atalanta ed Inter, attualmente in campo nella gara valevole per la settima giornata di Serie A. Antonio Conte ha preferito non rischiarlo dopo il problema muscolare di cui è stato vittima di recente.

Durante l’incontro, però, è stato inquadrato dalle telecamere di Sky Sport con in mano un macchinario utile ad un trattamento per le gambe, controllando alcuni parametri.

