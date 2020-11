Atalanta-Inter, Padelli in panchina su Sky? Il portiere scherza: “Grazie, ma non sono guarito”

Daniele Padelli non è potuto partire per Bergamo con i compagni, a causa della sua positività al Covid-19. L’estremo difensore, però, è stato inserito nella lista dei panchinari su Sky Sport per la partita fra Atalanta ed Inter, attualmente in corso.

L’estremo difensore ha scherzato sui social, postando una foto della formazione e commentando: “Grazie a tutti per i messaggi. Sto bene ma purtroppo non sono ancora guarito”.

