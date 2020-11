Atalanta-Inter, Romero a fine primo tempo: “Lautaro grandissimo attaccante, dobbiamo stare attenti e continuare così”

Dopo un primo tempo poco emozionante, seppur con qualche squillo, le squadre vanno nello spogliatoio sullo 0-0. Al termine dei quarantacinque minuti di gioco il difensore Cristian Romero parla così ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto un primo tempo fantastico, continuare così. L’Inter è una squadra grandissima con attaccanti di qualità e dobbiamo stare attentissimi. Lautaro? Sta facendo benissimo, sono contento per lui. E’ un grandissimo giocatore e sta facendo un grande campionato“. Il giocatore argentino è stato fondamentale per la sua squadra andando a stoppare Martinez, pronto a colpire a botta sicura, in quello che poteva essere il gol del vantaggio.

