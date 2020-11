L’Inter, dopo il ko in Champions League contro il Real Madrid, cerca riscatto in campionato sul campo dell’Atalanta dell’ex Gasperini. Lukaku parte dalla panchina, in avanti torna Sanchez al fianco di Lautaro.

HANDANOVIC 6

SKRINIAR 5,5

DE VRIJ 6

BASTONI 6,5

DARMIAN 6

BROZOVIC 6,5

VIDAL 6,5

YOUNG 6

BARELLA 5,5

LAUTARO 5,5

SANCHEZ 6

