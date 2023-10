L’Atalanta perde un titolare fisso: salterà anche l’Inter?

Grande paura in casa Atalanta per l’infortunio di Teun Koopmeiners, che rischia di saltare anche la sfida contro l’Inter, in programma il prossimo 4 novembre. L’olandese si è fermato per una lesione di primo grado del bicipite femorale destro.

È quanto emerso dagli esami svolti oggi dal giocatore. Lo stop dovrebbe durare una ventina di giorni, con il centrocampista olandese che difficilmente tornerà in campo prima di novembre. Il rientro dovrebbe arrivare proprio contro la squadra di Inzaghi, a meno di complicazioni.