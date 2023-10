Botta alla tibia per Lautaro: le parole di Scaloni sulle sue condizioni

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dell’Argentina, Lionel Scaloni ha parlato delle condizioni fisiche di Lautaro Martinez, che avrebbe subito un colpo alla tibia, e del suo possibile utilizzo contro il Paraguay.

Queste le sue parole:

“”Lautaro arriva bene, in salute, è reduce da un ottimo momento. Quanto alla sua condizione, ha preso un colpo alla tibia, ma sta bene. Convivenza con Alvarez? Hanno già giocato insieme dall’inizio. Sono aperto a tante cose, dipenderà dalla partita. Non sarebbe un problema. Sono entrambi nove ma diversi, possono giocare in coppia. Prima di tutto vedremo cosa è meglio per la partita e decideremo”.