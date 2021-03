GdS – Dopo l’esordio col Banfield, il figlio di Cruz potrebbe finire presto in Italia

Non c’è alcuna fretta di anticipare il trasferimento in Europa, ma Julio Ricardo Cruz sa benissimo che prima o poi il figlio Juan Manuel dovrà confrontarsi anche con un calcio più impegnativo. El Jardinero effettivamente ha sempre elogiato lo spirito del suo erede, ammettendo di volerlo vedere un giorno giocare in Italia. Come in occasione dell’intervista esclusiva concessa ai microfoni di Passione Inter, quando rivelò in particolare il sogno in maglia Inter.

Secondo La Gazzetta dello Sport, invece, la prossima tappa per il giovane Cruz potrebbe essere al Bologna, lo stesso club che il padre scelse per approdare in Italia dopo gli anni in Olanda al Feyenoord. I contatti con il presidente Saputo ci sarebbero già stati, visto che quella emiliana è considerata una piazza ideale per far crescere i giovani. Ma al momento, dopo aver esordito nel campionato argentino con il Banfield solo pochi giorni fa, non è ancora tempo di portarsi troppo avanti con le idee.

L’INTER TORNA AD APPIANO SENZA NAZIONALI >>>