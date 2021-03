Social – Mertens raggiunge i 100 gol in Serie A e sfida Lukaku: “Sbrigati”

Dries Mertens nella storia del Napoli e non solo. Da ieri sera, dopo aver vinto per 0-2 contro la Roma, il centravanti con la sua doppietta ha infatti raggiunto per la prima volta in Serie A un traguardo molto importante. Con la rete numero 100 realizzata nel campionato italiano, è infatti diventato il primo calciatore belga a raggiungere un risultato del genere. Un altro record dopo essere diventato da tempo il miglior marcatore della storia del Napoli, distaccando Hamsik e Maradona.

Festeggiando il suo record su Twitter, Dries Mertens ha taggato nel suo post anche Romelu Lukaku, invitandolo a raggiungerlo in fretta. Il belga dell’Inter è attualmente arrivato a 42 reti in quasi due anni di Serie A ed è legato al connazionale da una grande amicizia. Questo il tweet dell’attaccante del Napoli: “Molto orgoglioso di questo nuovo traguardo: cento gol in Serie A. Primo giocatore belga a raggiungere 100 gol … sbrigati Lukaku”.

