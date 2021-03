Social – Inter, momento nostalgia: Ranocchia e Nagatomo in videochiamata

Yuto Nagatomo e Andrea Ranocchia, un’amicizia nata sotto i colori nerazzurri dell’Inter e proseguita anche fuori dal campo nel corso degli anni. Entrambi arrivati a Milano nel gennaio 2011, hanno vissuto probabilmente le annate più complicate della storia recente del club, sebbene la grande cavalcata che li vide protagonisti in campionato nei loro primi sei mesi con l’Inter e la vittoria della Coppa Italia nel maggio dello stesso anno, difatti l’ultimo trofeo conquistato da allora.

Due calciatori che hanno vissuto alti e bassi nella loro esperienza nerazzurra, ma che senz’altro si son fatti volere bene dai loro tifosi per il grande attaccamento che sempre hanno mostrato nei confronti della maglia. E quest’oggi, come riportato da una storia su Instagram di Ranocchia, i due ex compagni si sono sentiti in videochiamata da vecchi amici che continuano a nutrire un forte legame. Ricordiamo che Nagatomo, dopo essere andato in scadenza con il Galatasaray, dallo scorso agosto difende i colori del Marsiglia in Francia.

