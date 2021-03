Sky – L’Inter torna in campo ad Appiano: assenti i nazionali partiti all’estero

Dopo la negatività di tutti i calciatori nell’ultimo giro di tamponi, la squadra di Antonio Conte può finalmente tornare ad allenarsi in gruppo nel centro sportivo di Appiano Gentile. Come riporta Sky Sport, i giocatori nerazzurri sono tornati a calcare l’erba dei campi di Appiano per gli allenamenti in vista dell’importante sfida di sabato 3 aprile contro il Bologna.

Oltre ai positivi D’Ambrosio, Handanovic, Vecino e De Vrij, sono assenti anche i giocatori partiti all’estero per raggiungere i ritiri delle rispettive e nazionali: Brozovic, Perisic, Skriniar, Eriksen, Lukaku, Hakimi e Radu hanno risposto alle convocazioni. Gli azzurri convocati da Roberto Mancini, Barella, Bastoni e Sensi, sono ancora in attesa di notizie.

CONTE NON VUOLE FA PERDERE LA CONDIZIONE FISICA >>>